Китаевед Виногродский счёл знаковой встречу Путина с Си Цзиньпином и предрёк резкую реакцию США
Объединение Китая и России создаст такую силу в мире, которой будет сложно противостоять, считает собеседник Лайфа.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин © ТАСС / Дружинин Алексей
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в столь напряжённое время на мировой арене — это показательный жест, реакция США на который не заставит себя ждать. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился китаевед и писатель Бронислав Виногродский.
"Конечно, США будут реагировать, последуют какие-то действия. Вполне могут ввести санкции. Объединение Китая и России создаст такую силу в мире, которой будет сложно противостоять. Америка простовата в этом своём самонадеянном представлении, что весь мир у её ног. Она слишком заигралась", — подчеркнул эксперт.
Виногродский отметил, что российский лидер родился в год Дракона, а китайский — в год Змеи. По словам китаеведа, этот союз при плодотворной работе может принести хороший результат, поэтому сегодняшние переговоры Путина и Си Цзиньпина фактически являются знаковыми.
Напомним, Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Планируется, что российский лидер также примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.
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