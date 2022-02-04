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Китаевед Виногродский счёл знаковой встречу Путина с Си Цзиньпином и предрёк резкую реакцию США

Объединение Китая и России создаст такую силу в мире, которой будет сложно противостоять, считает собеседник Лайфа.

4 февраля, 09:06
<p>Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин © ТАСС / Дружинин Алексей

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в столь напряжённое время на мировой арене — это показательный жест, реакция США на который не заставит себя ждать. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился китаевед и писатель Бронислав Виногродский.

"Конечно, США будут реагировать, последуют какие-то действия. Вполне могут ввести санкции. Объединение Китая и России создаст такую силу в мире, которой будет сложно противостоять. Америка простовата в этом своём самонадеянном представлении, что весь мир у её ног. Она слишком заигралась", — подчеркнул эксперт.

Виногродский отметил, что российский лидер родился в год Дракона, а китайский — в год Змеи. По словам китаеведа, этот союз при плодотворной работе может принести хороший результат, поэтому сегодняшние переговоры Путина и Си Цзиньпина фактически являются знаковыми.

Путин и Си Цзиньпин не стали жать друг другу руки при встрече

Путин и Си Цзиньпин не стали жать друг другу руки при встрече

Напомним, Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Планируется, что российский лидер также примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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