Китаевед Виногродский счёл знаковой встречу Путина с Си Цзиньпином и предрёк резкую реакцию США

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в столь напряжённое время на мировой арене — это показательный жест, реакция США на который не заставит себя ждать. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился китаевед и писатель Бронислав Виногродский.

"Конечно, США будут реагировать, последуют какие-то действия. Вполне могут ввести санкции. Объединение Китая и России создаст такую силу в мире, которой будет сложно противостоять. Америка простовата в этом своём самонадеянном представлении, что весь мир у её ног. Она слишком заигралась", — подчеркнул эксперт.

Виногродский отметил, что российский лидер родился в год Дракона, а китайский — в год Змеи. По словам китаеведа, этот союз при плодотворной работе может принести хороший результат, поэтому сегодняшние переговоры Путина и Си Цзиньпина фактически являются знаковыми.