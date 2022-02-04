Мурашко заявил о безопасности вакцины "Спутник V" для онкобольных
Глава Минздрава пояснил, что есть период, когда временно существуют противопоказания, — во время химиотерапии и супрессивной терапии.
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Вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла все клинические исследования, в ходе которых было доказано, что препарат не оказывает влияния на течение онкологических заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив крайнюю необходимость вакцинации пациентов с онкологией.
"Есть период, когда временно есть противопоказания, когда проводится химиотерапия, супрессивная терапия, по завершении её обязательно необходимо пройти вакцинацию. Никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью пройдены все объёмы исследований, и она может быть рекомендована", — сказал министр во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.
Ранее Мурашко сообщил, "Спутник V" полностью прошёл все этапы исследований и получил постоянную регистрацию в России. В этом году также ожидается признание "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. Пока же проходит проверка документации и технологических процессов. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее объясняла задержку с признанием российской вакцины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что ВОЗ признает "Спутник V" уже в ближайшие месяцы. Так же оптимистично настроен директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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