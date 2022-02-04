Мурашко заявил о безопасности вакцины "Спутник V" для онкобольных

Вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла все клинические исследования, в ходе которых было доказано, что препарат не оказывает влияния на течение онкологических заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив крайнюю необходимость вакцинации пациентов с онкологией.

"Есть период, когда временно есть противопоказания, когда проводится химиотерапия, супрессивная терапия, по завершении её обязательно необходимо пройти вакцинацию. Никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью пройдены все объёмы исследований, и она может быть рекомендована", — сказал министр во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.