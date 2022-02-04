Невролог Дорофеева перечислила симптомы синдрома хронической усталости

Большая информационная нагрузка, быстрый ритм жизни, интенсивное развитие социальной среды приводят к тому, что человек постоянно испытывает психоэмоциональное напряжение, живёт в режиме многозадачности. Это провоцирует появление новых заболеваний (например, синдрома хронической усталости), рассказала завотделением неврологии и восстановительного лечения ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-медицина" Виктория Дорофеева.

"В группу риска входят люди, которые заняты профессиональным ростом, созданием и обеспечением семьи, решением множества бытовых вопросов, активными взаимоотношениями в обществе, а также несут повышенный уровень профессиональной ответственности. Все эти факторы приводят к​ непосильным психоэмоциональным нагрузкам​ и, как следствие, к нервным расстройствам и физическим недомоганиям", — объяснила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, чаще всего синдром хронической усталости диагностируют у женщин. Пик заболеваемости приходится на людей в возрасте 40–59 лет. Симптомы болезни проявляются даже после длительного отдыха, проблему не решить кратковременной сменой деятельности. Дорофеева объяснила, что при этом заболевании человек больше полугода чувствует изнуряющую усталость, у него появляются боли в теле, сон перестаёт приносить бодрость и восстановление сил. Появляется бессонница, человек становится не способен к долгой физической активности. Избавиться от синдрома хронической усталости можно только при помощи специалиста. Врач советует при появлении перечисленных симптомов обязательно обратиться к неврологу.