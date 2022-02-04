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"Нехороший коктейль": Вирусолог Аграновский объяснил опасность соседства "омикрона" и "дельты" в России

Специалист считает, что из-за этого может возникнуть новый штамм коронавируса. Наиболее эффективным способом защиты является вакцинация и ревакцинация, подчеркнул эксперт.

4 февраля, 06:00

© Pixabay

В России присутствует не только штамм "омикрон", но и другие варианты коронавируса. Чем опасно наличие в стране разных мутаций ковида, объяснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"У нас не только "омикрон", но и другие штаммы. У нас сейчас в популяции меньше 50% [случаев ковида вызвано штаммом] "дельта", но его всё ещё много. Поэтому случаи тяжёлого течения CoViD-19 ещё будут. Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса", подчеркнул Аграновский в интервью радио Sputnik.

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По его словам, с одной стороны, "омикрон" начинает заражать детей, а с другой — есть "дельта", которая опасна для взрослых. К тому же оба штамма могут вызывать постковидный синдром.

Вирусолог добавил, что наличие "коктейля" из разных штаммов ковида в одной стране наряду с высоким уровнем заболеваемости может привести к появлению нового штамма. "Омикрон", "дельта" и другие варианты в одном месте — это "нехороший коктейль", считает специалист.

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"Из них может что-то новое получиться. Вероятность этого события тем выше, чем больше будет болеющих людей в нашей популяции. Но появление нового варианта даже при большом количестве болеющих — это необязательно, просто есть такая вероятность. Тем более не факт, что возможно эволюционное возникновение варианта вируса, который объединит и высокую летальность, и высокую заразность", — добавил Аграновский и подчеркнул, что наиболее эффективным способом защититься от любого штамма коронавируса является вакцинация и ревакцинация.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв заявил, что переболевшие "дельтой" могут подхватить "омикрон" уже через месяц. По словам эксперта, чем больше антител в организме, тем меньше риски вновь заболеть ковидом. Если титр ниже 1000–2000 BAU, то это уже не защищает от нового штамма.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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