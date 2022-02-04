Профессор Баранова объяснила, почему дети являются "лёгкой добычей" для "омикрона"

"Омикрон" научился заходить в клетки напрямую, без того, чтобы задействовать клеточную протеазу TMPRSS2. Этой протеазы много у взрослых, а у детей очень мало. Поэтому раньше дети были более защищёнными: коронавирус нуждался в протеазе, чтобы проникнуть в клетки. Для него дети были трудной добычей", — сказала эксперт в интервью изданию "Лента.ру".