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Профессор Баранова объяснила, почему дети являются "лёгкой добычей" для "омикрона"

Новый штамм изменил правила игры, отметила биолог. Также, по её словам, дополнительно ухудшает ситуацию и то, что большинство несовершеннолетних не привито от коронавируса.

4 февраля, 05:43

© Pixabay

Дети являются "лёгкой добычей" для омикрон-штамма из-за свойства, благодаря которому он способен проникать в клетки напрямую, минуя защиту. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

"Омикрон" научился заходить в клетки напрямую, без того, чтобы задействовать клеточную протеазу TMPRSS2. Этой протеазы много у взрослых, а у детей очень мало. Поэтому раньше дети были более защищёнными: коронавирус нуждался в протеазе, чтобы проникнуть в клетки. Для него дети были трудной добычей", — сказала эксперт в интервью изданию "Лента.ру".

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По словам биолога, дополнительно ухудшает ситуацию и то, что большинство детей не привито от коронавируса.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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