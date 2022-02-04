В России за время пандемии выросли продажи попкорна

Так, за 12-месячный промежуток, который закончился в ноябре 2021 года, продажи попкорна выросли на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном. При этом продажи таких популярных снеков, как чипсы, за тот же период выросли на 17%.

Крупнейшие поставщики попкорна отмечают, что, несмотря на его популярность в кинотеатрах, там продаётся лишь 15–20% от всего объёма. Все остальные продажи приходятся преимущественно на ретейлеров. В NielsenIQ считают, что на спрос повлияла пандемия коронавируса, из-за которой многие люди стали смотреть кино дома и запасаться попкорном для этого. Ретейлеры же считают, что всё дело в развитии собственных марок попкорна. Производители в свою очередь уверены, что на увеличение продаж повлиял повышенный спрос россиян к снекам с натуральным составом, а также акции с промокодами и подписками на онлайн-кинотеатры.