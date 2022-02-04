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В России за время пандемии выросли продажи попкорна

Эксперты считают, что из-за закрытых кинотеатров многие люди стали смотреть кино дома, запасаясь снеками.

4 февраля, 05:25
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

В России значительно вырос спрос на попкорн. По продажам в торговых сетях воздушная кукуруза стала самой быстро растущей категорией снеков. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ пишет РБК.

Так, за 12-месячный промежуток, который закончился в ноябре 2021 года, продажи попкорна выросли на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном. При этом продажи таких популярных снеков, как чипсы, за тот же период выросли на 17%.

Крупнейшие поставщики попкорна отмечают, что, несмотря на его популярность в кинотеатрах, там продаётся лишь 15–20% от всего объёма. Все остальные продажи приходятся преимущественно на ретейлеров. В NielsenIQ считают, что на спрос повлияла пандемия коронавируса, из-за которой многие люди стали смотреть кино дома и запасаться попкорном для этого. Ретейлеры же считают, что всё дело в развитии собственных марок попкорна. Производители в свою очередь уверены, что на увеличение продаж повлиял повышенный спрос россиян к снекам с натуральным составом, а также акции с промокодами и подписками на онлайн-кинотеатры.

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Ранее диетологи Ирина Писарева и Елена Щетинина рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление попкорна.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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