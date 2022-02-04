Экс-глава МИД ФРГ Габриэль заявил, что СП-2 могут остановить при выгодном предложении США

Газопровод "Северный поток – 2" может быть остановлен, если США удастся "предложить что-то взамен" России. Такое мнение высказал экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.

Немецкий политик отметил, что всегда воспринимал строительство российского трубопровода "как реальный проект".

"Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же", — заявил Габриэль в беседе с Wirtschafts Woche.