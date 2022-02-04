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Экс-глава МИД ФРГ Габриэль заявил, что СП-2 могут остановить при выгодном предложении США

Немецкий политик отметил, что всегда воспринимал "Северный поток – 2" как реальный проект. По его мнению, довольно глупо сейчас снимать газопровод с обсуждения.

4 февраля, 04:45

© ТАСС / dpa

Газопровод "Северный поток – 2" может быть остановлен, если США удастся "предложить что-то взамен" России. Такое мнение высказал экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.

Немецкий политик отметил, что всегда воспринимал строительство российского трубопровода "как реальный проект".

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"Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же", — заявил Габриэль в беседе с Wirtschafts Woche.

Экс-глава МИД ФРГ также напомнил, что Вашингтон и ранее выступал против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры. Так, Габриэль рассказал, что нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о "Сибирском трубопроводном кризисе" в 1987 году.

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Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Вместе с тем глава регулятора ФРГ Йохен Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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