Юрист Дахов рассказал россиянам о новых табачных штрафах с февраля

С 1 февраля в России вступили в силу изменения Кодекса об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за незаконное перемещение табачной продукции, не маркированной акцизными марками. Об этом рассказал ведущий юрист "Евразийской юридической компании Сенатор плюс" Юрий Дахов.

"Исключением является перемещение по российской территории физическими лицами, достигшими восемнадцати лет, табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 16.21 Кодекса", — пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Дахов уточнил, что нарушение законодательства повлечёт ответственность в виде штрафа суммой от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции. Протоколы об административных правонарушениях могут составлять должностные лица полиции и органов, ведущих государственный транспортный надзор.