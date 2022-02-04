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Зампостпреда при ООН Полянский высмеял заявление Госдепа о подготовке Россией видеофейка

Дипломат с иронией прокомментировал перепалку между представителем американского дипведомства Недом Прайсом и журналистом Мэтью Ли, потребовавшим у Вашингтона предоставить доказательства.

4 февраля, 03:40

Дмитрий Полянский ТАСС / Zuma

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление Госдепармента США о якобы планах Москвы снять фейковое видео в качестве предлога для "вторжения" на Украину. Российский дипломат с иронией обратил внимание на перепалку между представителем Госдепа Недом Прайсом и журналистом Мэтью Ли, потребовавшим предоставить доказательства заявлений Вашингтона.

"Как грубо со стороны Мэтью Ли просить у официального представителя Госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине. Как он посмел? Разве он не знает два правила: официальные лица США никогда не лгут. Когда они лгут (как с оружием массового уничтожения в Ираке), то это во имя благородного дела, смотри Правило 1", — написал Полянский в "Твиттере"

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Напомним, ранее Прайс заявил, что власти США обладают информацией, согласно которой Россия якобы планирует сфабриковать видео в качестве предлога для "вторжения" на Украину. При этом он не предоставил никаких доказательств. Также поступил и пресс-секретарь Пентагона Джона Кёрби. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не первое подобное обещание. По словам представителя Кремля, ранее похожие сведения тоже озвучивались, но так ничего и не выходило. В свою очередь постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения Вашингтона, подчеркнул, что РФ "никогда не занимается такими вещами".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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