Зампостпреда при ООН Полянский высмеял заявление Госдепа о подготовке Россией видеофейка

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление Госдепармента США о якобы планах Москвы снять фейковое видео в качестве предлога для "вторжения" на Украину. Российский дипломат с иронией обратил внимание на перепалку между представителем Госдепа Недом Прайсом и журналистом Мэтью Ли, потребовавшим предоставить доказательства заявлений Вашингтона.

"Как грубо со стороны Мэтью Ли просить у официального представителя Госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине. Как он посмел? Разве он не знает два правила: официальные лица США никогда не лгут. Когда они лгут (как с оружием массового уничтожения в Ираке), то это во имя благородного дела, смотри Правило 1", — написал Полянский в "Твиттере"