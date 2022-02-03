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Песков оценил заявление США о планах РФ "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину

Ранее об этом написали американские СМИ. Позже к ним присоединился и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. Представитель Кремля отметил, что это происходит не впервые.

3 февраля, 20:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Материалы о планах "вторжения" России на Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим никаких действий не следует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о данных американской разведки, согласно которым Москва якобы может "сфабриковать предлог для вторжения на Украину".

Ранее газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявили, что РФ якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских вооружённых сил на мирных жителей на территории России или ДНР и ЛНР для создания предлога для вторжения в Незалежную. Позже об этом же заявил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

Песков не заметил отказа США называть "вторжение" России на Украину неминуемым

Песков не заметил отказа США называть "вторжение" России на Украину неминуемым

"Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило", — сказал представитель Кремля.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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