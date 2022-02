Песков оценил заявление США о планах РФ "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину

Ранее газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявили, что РФ якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских вооружённых сил на мирных жителей на территории России или ДНР и ЛНР для создания предлога для вторжения в Незалежную. Позже об этом же заявил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.