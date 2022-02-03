Песков оценил заявление США о планах РФ "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину
Ранее об этом написали американские СМИ. Позже к ним присоединился и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. Представитель Кремля отметил, что это происходит не впервые.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Материалы о планах "вторжения" России на Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим никаких действий не следует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о данных американской разведки, согласно которым Москва якобы может "сфабриковать предлог для вторжения на Украину".
Ранее газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявили, что РФ якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских вооружённых сил на мирных жителей на территории России или ДНР и ЛНР для создания предлога для вторжения в Незалежную. Позже об этом же заявил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило", — сказал представитель Кремля.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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