Песков оценил заявление США о планах РФ "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину

Материалы о планах "вторжения" России на Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим никаких действий не следует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о данных американской разведки, согласно которым Москва якобы может "сфабриковать предлог для вторжения на Украину".

Ранее газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявили, что РФ якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских вооружённых сил на мирных жителей на территории России или ДНР и ЛНР для создания предлога для вторжения в Незалежную. Позже об этом же заявил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.