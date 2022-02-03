В Калининграде водитель грузовика сбил мать с ребёнком на пешеходном переходе

Грузовик сбил мать с ребёнком на пешеходном переходе в Калининграде. Видео © УМВД РФ по Калининградской области

В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе. Женщина погибла, по данному факту полиция проводит проверку. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

"По предварительным данным, сегодня по Московскому проспекту со стороны улицы Литовский Вал в направлении улицы 9 Апреля при осуществлении поворота направо (подъём на вторую эстакаду) двигался грузовой автомобиль под управлением 47-летнего водителя, который при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину с коляской, переходившую проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора", — отметила она.

Как уточнила Поставничая, в результате ДТП женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, ребёнок получил повреждения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ГИБДД.

"При подъёме на вторую эстакаду водитель грузового автомобиля, гружёного щебнем, не пропустил женщину с коляской, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда молодая мама погибла на месте. Детскую коляску девушка успела оттолкнуть с дорожного полотна, что спасло жизнь её ребёнку", — подчеркнули в пресс-службе УМВД по Калининградской области.