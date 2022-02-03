Путин и Макрон в третий раз за неделю обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с Минскими договорённостями. Президенты условились о дальнейших личных контактах.