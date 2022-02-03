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Путин и Макрон в третий раз за неделю обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону

Российский лидер вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с Минскими договорённостями, сообщает пресс-служба Кремля.

3 февраля, 19:55

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Коллаж LIFE © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский / dpa / picture-alliance

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с Минскими договорённостями. Президенты условились о дальнейших личных контактах.

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Эта беседа Путина и Макрона стала третьей за неделю. Ранее лидеры двух стран разговаривали 28 и 31 января. В ходе переговоров российский президент подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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