Путин и Макрон в третий раз за неделю обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону
Российский лидер вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с Минскими договорённостями, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Коллаж LIFE © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский / dpa / picture-alliance
Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с Минскими договорённостями. Президенты условились о дальнейших личных контактах.
Эта беседа Путина и Макрона стала третьей за неделю. Ранее лидеры двух стран разговаривали 28 и 31 января. В ходе переговоров российский президент подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений.
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