Пентагон заявил, что Россия может "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину
По словам Джона Кёрби, Москва якобы "сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники".
Здание Пентагона © Flickr / David B. Gleason
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что у властей США есть данные о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Вашингтона, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных.
"У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. <...> Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия", — сказал Кёрби на брифинге.
По его словам, в Пентагоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада".
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В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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