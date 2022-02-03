Пентагон заявил, что Россия может "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что у властей США есть данные о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Вашингтона, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных.

"У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. <...> Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия", — сказал Кёрби на брифинге.

По его словам, в Пентагоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада".