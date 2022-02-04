Журналист возмутился отказом Госдепа привести доказательства о видеофейке РФ про Украину

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства заявлений Вашингтона о якобы планах Москвы снять фейковое видео для "вторжения" на Украину верить на слово властям, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.

"Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки", — заявил Прайс журналисту AP Мэтью Ли (цитата по РИА "Новости").

Представитель прессы возмутился этим предложением и отметил, что помнит заявления о наличии оружия массового уничтожения в Ираке и заверения в том, что Кабул не падёт.

"Я многое помню. Где рассекреченная информация, помимо того что вы выходите сюда и говорите?" — возразил он в беседе с Прайсом, который в ответ выразил сожаление, что журналист сомневается в информации Правительства США.

При этом Прайс добавил, что информация предаётся огласке, чтобы "сдержать" Россию. Если ничего из того, о чём предупреждает Вашингтон, не случится, то это, по его словам, вовсе не значит, что информация не соответствует действительности.

"Если русские не дадут этому хода, это не является ipso facto [в силу самого факта] признаком того, что у них не было таких планов", — поведал он.

"Тогда это недоказуемо! Боже мой! Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждёте, что мы поверим, не увидев ни намёка на доказательства", — парировал Ли.