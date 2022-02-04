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Журналист возмутился отказом Госдепа привести доказательства о видеофейке РФ про Украину

Мэтью Ли отметил, что помнит заявления американских властей о наличии оружия массового уничтожения в Ираке и заверения в том, что Кабул не падёт.

3 февраля, 23:50

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства заявлений Вашингтона о якобы планах Москвы снять фейковое видео для "вторжения" на Украину верить на слово властям, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.

"Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки", — заявил Прайс журналисту AP Мэтью Ли (цитата по РИА "Новости").

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Представитель прессы возмутился этим предложением и отметил, что помнит заявления о наличии оружия массового уничтожения в Ираке и заверения в том, что Кабул не падёт.

"Я многое помню. Где рассекреченная информация, помимо того что вы выходите сюда и говорите?" — возразил он в беседе с Прайсом, который в ответ выразил сожаление, что журналист сомневается в информации Правительства США.

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При этом Прайс добавил, что информация предаётся огласке, чтобы "сдержать" Россию. Если ничего из того, о чём предупреждает Вашингтон, не случится, то это, по его словам, вовсе не значит, что информация не соответствует действительности.

"Если русские не дадут этому хода, это не является ipso facto [в силу самого факта] признаком того, что у них не было таких планов", — поведал он.

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"Тогда это недоказуемо! Боже мой! Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждёте, что мы поверим, не увидев ни намёка на доказательства", — парировал Ли.

Ранее представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что у властей США есть данные о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Вашингтона, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада". Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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