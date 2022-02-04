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Секретарь СНБО Данилов: Украина сейчас не может "решить вопрос" с Крымом военным методом

При этом он заявил, что полуостров, а также находящиеся под контролем ДНР и ЛНР территории Донецкой и Луганской областей "обязательно вернутся домой".

3 февраля, 23:02

Украинские военные © Facebook / GeneralStaff.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в настоящее время Киев не может "решить вопрос" по Крыму военным путём.

"Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путём? Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно", — сказал Данилов в эфире телеканала "1+1", отметив, что военный путь повлечёт за собой много жертв.

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При этом он заявил, что полуостров, а также находящиеся под контролем ДНР и ЛНР территории Донецкой и Луганской областей "обязательно вернутся домой".

Ранее Украина провела учения с использованием систем "Ураган" у границ Крыма.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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