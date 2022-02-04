Секретарь СНБО Данилов: Украина сейчас не может "решить вопрос" с Крымом военным методом
При этом он заявил, что полуостров, а также находящиеся под контролем ДНР и ЛНР территории Донецкой и Луганской областей "обязательно вернутся домой".
Украинские военные © Facebook / GeneralStaff.ua
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в настоящее время Киев не может "решить вопрос" по Крыму военным путём.
"Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путём? Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно", — сказал Данилов в эфире телеканала "1+1", отметив, что военный путь повлечёт за собой много жертв.
При этом он заявил, что полуостров, а также находящиеся под контролем ДНР и ЛНР территории Донецкой и Луганской областей "обязательно вернутся домой".
Ранее Украина провела учения с использованием систем "Ураган" у границ Крыма.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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