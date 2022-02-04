"Болезненное преследование": В Тюмени мужчина выследил бывшую возлюбленную и избил её так, что пришлось делать операцию
Тем временем начальница пострадавшей нашла трёх других девушек, которые рассказали, что Александр также избивал и преследовал их годами. Сейчас его разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело.
Мужчина избил свою бывшую возлюбленную в Тюмени. Коллаж © LIFE. Кадры из видео © SHOT
Мужчина избил свою бывшую возлюбленную в Тюмени. Видео © SHOT
В Тюмени мужчина жестоко избил бывшую возлюбленную. С многочисленными травмами потерпевшую доставили в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам начальницы Ирины, её подчинённая ранее уже обращалась в полицию из-за преследования и угроз Александра, но реакции не последовало, так как правоохранители считали, что это "бытовуха". Но однажды мужчина ворвался на корпоратив компании, где работает его бывшая. Он выломал дверь и устроил скандал. После этого заявление в полицию написали и коллеги Ирины.
"Человек вёл себя максимально неадекватно. Болезненное преследование... После уже корпоративного мероприятия был случай, когда он похитил нашего сотрудника (Ирину. — Прим. Лайфа) и мы забили тревогу. Он угрожал ножом, расправой, убийством", — поведала начальница избитой женщины Мария Даркова.
В итоге было решено, что Ирина временно поживёт у одного из коллег, чтобы Александр не мог её выследить. Но уберечь женщину всё равно не получилось. 2 февраля мужчина нашёл её и напал. Он сильно избил экс-возлюбленную, с различными травмами её доставили в больницу, где провели операцию.
"2 февраля он меня избил вот до такого состояния. Пожалуйста, все, кто может, помогите", — сказала Ирина. На её лице видны многочисленные синяки и ссадины.
Тем временем стало известно и о трёх других жертвах Александра, которых он тоже избивал и годами преследовал.
"У меня было два побоя снято, это всё замяли. Я довела дело до прокуратуры только благодаря статье. Я написала там, что он выложил мои фотографии на сайт сексуальных знакомств... И только благодаря этому я привлекла внимание прокуратуры. Он меня преследовал очень долго, его ничего не останавливало", — призналась бывшая девушка абьюзера.
Сейчас полиция разыскивает мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее Лайф рассказывал, что российский треш-стример VJLink избил девушку и работника отеля в Таиланде. Позже стало известно, что он обещал родным не снимать жестокие видео.
Комментариев: 0