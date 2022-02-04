"Спартак" анонсировал обновление эмблемы клуба перед 100-летним юбилеем

Московский "Спартак" в ближайшее время обновит клубную эмблему. Красно-белые на своей странице в "Твиттере" опубликовали видео с хронологией всех логотипов команды за всю историю клуба.

Стоит отметить, что в апреле 2022 года столичному футбольному гранду исполнится 100 лет. В честь этого события, вероятно, и произойдёт обновление эмблемы клуба.