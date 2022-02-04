"Спартак" анонсировал обновление эмблемы клуба перед 100-летним юбилеем
Вековой юбилей красно-белые отпразднуют в апреле. После 18 туров чемпионата России клуб идёт на девятом месте. Также "Спартак" продолжает борьбу в Лиге Европы.
© Twitter / fcsm_official
Московский "Спартак" в ближайшее время обновит клубную эмблему. Красно-белые на своей странице в "Твиттере" опубликовали видео с хронологией всех логотипов команды за всю историю клуба.
🆕 🔴⚪️ 👀 pic.twitter.com/VhCXcPfhiW— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 3, 2022
Стоит отметить, что в апреле 2022 года столичному футбольному гранду исполнится 100 лет. В честь этого события, вероятно, и произойдёт обновление эмблемы клуба.
Добавим, что после 18 туров чемпионата России "Спартак" идёт на девятом месте с 23 очками. Также красно-белые продолжают борьбу в Лиге Европы.
Напомним, "Спартак" крайне активно проводит нынешнее трансферное окно. Состав москвичей уже пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитники Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинш Перейра и Данил Пруцев, а также нападающие Шамар Николсон и Артур Максимчук.
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