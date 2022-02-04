Производитель "Эсперавира" заявил, что новый препарат опережает мутацию ковида

Новый препарат "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") опережает мутацию коронавируса, что позволяет выиграть время для лечения. Об этом сообщил председатель совета директоров компании-разработчика "Промомед" Пётр Белый.

Напомним, 3 февраля препарат получил постоянную регистрацию Минздрава РФ. Лекарство выпускается в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.

"В каком-то смысле "Эсперавир" — это новое слово в лечении коронавируса, потому что он действует на другой сайт этого фермента (RdRP). Вот такого удара вирус ещё не знает, он его не ожидает. Теперь у нас просто больше инструментов, которые позволяют достичь излечения", — приводит слова Белого РИА "Новости".

По его словам, благодаря данному лекарству удастся выиграть время у ковида.

"Да, вирус ещё не знает, что его ударят в эту мишень, и поэтому не подготовит соответствующую мутацию. Мы выиграли очень много времени у этого вируса", — ответил Белый на вопрос, опережает ли "Эсперавир" мутацию ковида.