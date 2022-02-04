Производитель "Эсперавира" заявил, что новый препарат опережает мутацию ковида
По словам главы совета директоров компании Петра Белого, "такого удара вирус ещё не знает и не ожидает". Теперь стало больше инструментов, которые позволяют достичь излечения, отметил бизнесмен.
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Новый препарат "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") опережает мутацию коронавируса, что позволяет выиграть время для лечения. Об этом сообщил председатель совета директоров компании-разработчика "Промомед" Пётр Белый.
Напомним, 3 февраля препарат получил постоянную регистрацию Минздрава РФ. Лекарство выпускается в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.
"В каком-то смысле "Эсперавир" — это новое слово в лечении коронавируса, потому что он действует на другой сайт этого фермента (RdRP). Вот такого удара вирус ещё не знает, он его не ожидает. Теперь у нас просто больше инструментов, которые позволяют достичь излечения", — приводит слова Белого РИА "Новости".
По его словам, благодаря данному лекарству удастся выиграть время у ковида.
"Да, вирус ещё не знает, что его ударят в эту мишень, и поэтому не подготовит соответствующую мутацию. Мы выиграли очень много времени у этого вируса", — ответил Белый на вопрос, опережает ли "Эсперавир" мутацию ковида.
Ранее Минздрав разрешил пострегистрационные испытания препарата от ковида "Мир-19". По данным соответствующего реестра, испытания пройдут на базе одиннадцати медицинских организаций, в них примет участие более тысячи пациентов.
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