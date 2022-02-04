Президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Россию 14–17 февраля
Ранее СМИ сообщали, что США давят на политика, добиваясь отмены его поездки в РФ на фоне напряжённости вокруг Украины.
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © ТАСС / Zuma
Президент Бразилии Жаир Болсонару прибудет с визитом в Россию 14 февраля. Об этом проинформировал МИД страны.
"Запланированный визит президента в Москву — 14–17 февраля", — отметило ведомство.
Ранее издание Folha de Sao Paulo сообщило, что США добиваются отмены визита президента Бразилии в Россию и оказывают на него давление на фоне напряжённости вокруг Украины. Сенатор Владимир Джабаров, комментируя эту публикацию, назвал действия Вашингтона безобразным фактом. Он подчеркнул, что если президент Бразилии выполнит требование американцев и отменит поездку, то его позиции не усилятся ни в мире, ни внутри его страны.
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