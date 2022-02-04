Госдеп пригрозил принять меры, если Китай поможет России смягчить эффект санкций
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Вашингтон обладает набором инструментов для оказания воздействия на Пекин.
Здание Государственного департамента США © ТАСС / Валерий Шарифулин
Госдепартамент США пригрозил Пекину применить инструменты "воздействия" в отношении китайских компаний, если они попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада против России. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.
"У нас есть набор инструментов, которые мы можем задействовать, если увидим, что компании, в том числе из КНР, делают всё возможное, чтобы смягчить эффект от мер США в части экспортного контроля, помочь [России] избежать их или обойти их", — сказал Прайс.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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