Госдеп пригрозил принять меры, если Китай поможет России смягчить эффект санкций

Госдепартамент США пригрозил Пекину применить инструменты "воздействия" в отношении китайских компаний, если они попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада против России. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

"У нас есть набор инструментов, которые мы можем задействовать, если увидим, что компании, в том числе из КНР, делают всё возможное, чтобы смягчить эффект от мер США в части экспортного контроля, помочь [России] избежать их или обойти их", — сказал Прайс.