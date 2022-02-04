Пентагон: США не планируют расследовать гибель гражданских при ликвидации главаря ИГИЛ

США пока не планируют расследовать гибель гражданских лиц при проведении операции по ликвидации в Сирии главаря ИГИЛ* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"На данный момент решения о проведении расследования или проверки не принималось", — сказал он на брифинге.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил об уничтожении главаря ИГИЛ. Американский лидер похвастался, что потерь среди граждан Соединённых Штатов, принимавших участие в операции, нет. При этом, по данным агентства Associated Press, при атаке было убито не менее 13 человек, включая шестерых детей и четырёх женщин. Затем в Белом доме признались, что среди погибших действительно есть несовершеннолетние.