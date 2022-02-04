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Пентагон: США не планируют расследовать гибель гражданских при ликвидации главаря ИГИЛ

По словам представителя американского Минобороны Джона Кёрби, при проведении спецоперации погибли трое невинных, включая детей. Вину за это он возложил на аль-Кураши.

3 февраля, 21:25

Последствия операции США в сирийской деревне Атма, где был ликвидирован главарь ИГИЛ аль-Кураши. © ТАСС / dpa / picture-alliance

США пока не планируют расследовать гибель гражданских лиц при проведении операции по ликвидации в Сирии главаря ИГИЛ* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"На данный момент решения о проведении расследования или проверки не принималось", — сказал он на брифинге.

Пентагон показал фото дома, где был ликвидирован главарь ИГИЛ с женой и детьми

Пентагон показал фото дома, где был ликвидирован главарь ИГИЛ с женой и детьми

Кёрби подтвердил информацию о гибели троих гражданских лиц, в том числе детей.

"Трусливые действия Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши <...> привели к трагической гибели трёх невинных мирных людей", — отметил представитель Минобороны США.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил об уничтожении главаря ИГИЛ. Американский лидер похвастался, что потерь среди граждан Соединённых Штатов, принимавших участие в операции, нет. При этом, по данным агентства Associated Press, при атаке было убито не менее 13 человек, включая шестерых детей и четырёх женщин. Затем в Белом доме признались, что среди погибших действительно есть несовершеннолетние.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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