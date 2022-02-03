Захарова назвала смешным обращение Союза журналистов ФРГ из-за мер против Deutsche Welle
Представитель МИД РФ напомнила, что эта организация "громче всех требовала ограничить работу" российского телеканала RT DE. А Правительство Германии всячески дистанцировалось от ситуации.
Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила обращение немецкого союза журналистов к Правительству Германии с просьбой опротестовать ограничительные меры, которые РФ ввела против медиакомпании Deutsche Welle.
"Это очень смешно. Потому что Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчёркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы", — заявила Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее Немецкий союз журналистов (DJV) заявил, что считает "ограничением свободы прессы" меры РФ против Deutsche Welle. Там призвали Правительство ФРГ "громко опротестовать этот акт цензуры".
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер. В частности, закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде.
Комментариев: 0