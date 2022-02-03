Захарова назвала смешным обращение Союза журналистов ФРГ из-за мер против Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила обращение немецкого союза журналистов к Правительству Германии с просьбой опротестовать ограничительные меры, которые РФ ввела против медиакомпании Deutsche Welle.

"Это очень смешно. Потому что Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчёркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы", — заявила Захарова в своём телеграм-канале.