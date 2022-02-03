CBS: США начали переброску дополнительных войск в Европу
Около двух тысяч военнослужащих американской армии вылетели днём из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолётах C-17 Globemaster. Их разместят в Польше и Германии.
Самолёт C-17 Globemaster. © ТАСС / Zuma
Первые американские военно-транспортные самолёты начали переброску дополнительных сил в Европу. Об этом сообщает телеканал CBS.
Как отмечается, около двух тысяч военнослужащих американской армии вылетели днём из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолётах C-17 Globemaster. Подавляющее большинство из них разместят в Польше, остальные будут временно базироваться на территории Германии.
Напомним, накануне официальный представитель Пентагона Джон Кёрби анонсировал дополнительную переброску около двух тысяч военных в Европу. Он уточнил, что речь идёт о военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США о переброске военных в Европу ведёт к усилению напряжённости. Представитель Кремля напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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