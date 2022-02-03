CBS: США начали переброску дополнительных войск в Европу

Первые американские военно-транспортные самолёты начали переброску дополнительных сил в Европу. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как отмечается, около двух тысяч военнослужащих американской армии вылетели днём из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолётах C-17 Globemaster. Подавляющее большинство из них разместят в Польше, остальные будут временно базироваться на территории Германии.

Напомним, накануне официальный представитель Пентагона Джон Кёрби анонсировал дополнительную переброску около двух тысяч военных в Европу. Он уточнил, что речь идёт о военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США о переброске военных в Европу ведёт к усилению напряжённости. Представитель Кремля напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.