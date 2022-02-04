Чижов: Переброска войск США в Европу толкает Киев к силовому решению вопроса Донбасса
Как подчеркнул постпред РФ при ЕС, со стратегической точки зрения действия Соединённых Штатов не меняют баланс сил, однако с политической это является провокацией.
Украина. Львовская область. Американские военнослужащие во время международных военных учений Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне. © ТАСС / EPA
Переброска войск США в Восточную Европу подталкивает горячие головы на Украине к силовому решению урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Со стратегической точки зрения переброска нескольких тысяч американских и других западных войск в этот район не меняет баланс сил. Однако с политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает горячие головы в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой", — отметил он, добавив, что Москва "очень обеспокоена" такими действиями.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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