Чижов: Переброска войск США в Европу толкает Киев к силовому решению вопроса Донбасса

Переброска войск США в Восточную Европу подталкивает горячие головы на Украине к силовому решению урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Со стратегической точки зрения переброска нескольких тысяч американских и других западных войск в этот район не меняет баланс сил. Однако с политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает горячие головы в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой", — отметил он, добавив, что Москва "очень обеспокоена" такими действиями.