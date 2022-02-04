Также представителям немецкой медиакомпании будет отказано в аккредитации на мероприятия нижней палаты парламента.

Журналистов немецкой медиакомпании Deutsche Welle лишат допуска в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную думу журналистов германской телерадиокомпании "Дойче Велле", — говорится в сообщении.