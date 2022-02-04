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Журналистам Deutsche Welle запретят допуск в Госдуму

Также представителям немецкой медиакомпании будет отказано в аккредитации на мероприятия нижней палаты парламента.

3 февраля, 21:07

Здание Госдумы. © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Журналистов немецкой медиакомпании Deutsche Welle лишат допуска в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную думу журналистов германской телерадиокомпании "Дойче Велле", — говорится в сообщении.

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Захарова назвала смешным обращение Союза журналистов ФРГ из-за мер против Deutsche Welle

Также им будет отказано в аккредитации на мероприятия Государственной думы.

Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер. В частности, закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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