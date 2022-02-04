Чижов опроверг заявление США о планах РФ "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявления Пентагона о фейковом видео, которое Москва якобы готовит для "вторжения" на Украину. В интервью телеканалу CNN он подчеркнул, что Россия подобным никогда не занимается.

Ранее представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что у властей США есть данные о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Вашингтона, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада".