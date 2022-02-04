Чижов опроверг заявление США о планах РФ "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину
Комментируя заявление представителя Пентагона Джона Кёрби, постпред России при Евросоюзе подчеркнул, что Москва "никогда не занимается такими вещами".
Владимир Чижов © ТАСС / Сергей Бобылев
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявления Пентагона о фейковом видео, которое Москва якобы готовит для "вторжения" на Украину. В интервью телеканалу CNN он подчеркнул, что Россия подобным никогда не занимается.
Ранее представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что у властей США есть данные о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Вашингтона, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада".
"Я могу вас заверить, что Россия никогда не занимается такими вещами", — отметил российский постпред.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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