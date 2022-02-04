Госдеп отказался привести доказательства заявления о фабрикации Россией видео об Украине

"Мы можем сказать, что у Соединённых Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину. Один из возможных вариантов включает производство пропагандистского видео", — сказал Прайс на брифинге.

В ответ на просьбу журналистов представить доказательства Прайс заявил, что источником информации являются данные, известные Правительству США, о которых он рассказал. По словам дипломата, подтверждением "готовящейся фабрикации" служит тот факт, что американские власти "могут настолько детально говорить" о содержании видеоролика.

Ранее представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что у властей США есть данные о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Вашингтона, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не первое подобное обещание. По словам представителя Кремля, ранее похожие сведения тоже озвучивались, но так ничего и не выходило.