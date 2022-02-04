Госдеп отказался привести доказательства заявления о фабрикации Россией видео об Украине
По мнению Неда Прайса, для подтверждения "готовящейся фабрикации" хватит лишь того факта, что американское правительство "может настолько детально говорить" о содержании ролика.
Здание Госдепартамента США. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства утверждения о том, что Россия якобы планирует сфабриковать видео в качестве предлога для "вторжения" на Украину.
"Мы можем сказать, что у Соединённых Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину. Один из возможных вариантов включает производство пропагандистского видео", — сказал Прайс на брифинге.
В ответ на просьбу журналистов представить доказательства Прайс заявил, что источником информации являются данные, известные Правительству США, о которых он рассказал. По словам дипломата, подтверждением "готовящейся фабрикации" служит тот факт, что американские власти "могут настолько детально говорить" о содержании видеоролика.
Ранее представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что у властей США есть данные о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Вашингтона, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не первое подобное обещание. По словам представителя Кремля, ранее похожие сведения тоже озвучивались, но так ничего и не выходило.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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