Бумага А4, USB-кабель и стекло для смартфона вошли в топ самых популярных товаров на AliExpress в 2021-м

AliExpress подвела итоги 2021 года и рассказала в том числе, какие товары пользователи покупали чаще всего. Так, в топ-10 товаров по количеству заказов вошли шнурки без завязывания, бумага А4, USB-кабель, дрель, смартфон Xiaomi Redmi 9A и стекло для смартфона. А в топ-10 локальных товаров (от российских продавцов) вошли таблетки для посудомоечной машины Finish, контактные линзы Acuvue Oasys, подгузники Pampers, смартфон Xiaomi Poco X3, цифровая карта для пополнения бумажника в PlayStation и робот-пылесос iLife V50.

Самые популярные категории в AliExpress в 2021 году:

телефоны и коммуникации (рост — на 42%);

компьютеры и офисная техника (рост — на 53%);

автомобильные запчасти и аксессуары (рост — на 42%);

товары для дома и сада (рост — на 42%);

инструменты (рост — на 51%).

Топ категорий по количеству заказов:

товары для дома и сада;

товары для красоты и здоровья;

ювелирные украшения и бижутерия;

автомобильные запчасти;

электроника;

инструменты.

Популярные категории и их рост в локальном маркетплейсе (российские продавцы):

телефоны и коммуникации (рост — на 98% год к году);

устройства для дома (рост — на 65%);

электроника (рост — на 50%);

компьютеры и офисная техника (рост — на 129%);

инструменты (рост — на 131%);

автомобильные запчасти и аксессуары (рост — на 90%).

Топ категорий по количеству заказов:

товары для дома и сада (4,4 млн заказов с ростом на 454%);

телефоны и коммуникации (3 млн заказов с ростом на 142%);

красота и здоровье (2,9 млн заказов с ростом на 170%);

инструменты (2,9 млн заказов с ростом на 174%);

электроника (2,8 млн заказов с ростом на 75%);

устройства для дома (1,3 млн заказов с ростом на 87%);

автомобильные запчасти и аксессуары (2,6 млн заказов с ростом на 154%).

Самые растущие категории по количеству заказов: товары для свадьбы и праздников, продукты питания, виртуальные товары, устройства для дома, ювелирные украшения, товары для дома и сада, канцелярские товары для офиса и школы, мебель и нижнее бельё.

"Суммарный оборот AliExpress Россия (GMV) за 2021 год составил 306 млрд рублей (не включая услуги). Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не включая услуги, превысил 110 млрд рублей и вырос на 124% год к году, составив 36% общего оборота. Общий оборот AliExpress Россия вырос на 46% год к году", — говорится в предоставленном Лайфу исследовании компании.