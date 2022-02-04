В России могут разработать перечень продуктов с фиксированной торговой наценкой до 5%

Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) планируют разработать перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продовольственные товары.

"По итогам совещания были достигнуты договорённости о том, что Минсельхоз и Минпромторг с ФАС будут разрабатывать перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка [до 5%], с указанием конкретных позиций: скорее всего, это будут наиболее востребованные типовые продукты, в перечень войдут, например, и хлеб, и молочка", — сказал источник.

Отмечается, что уже сейчас планируется зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор (картошка, морковь, свёкла, капуста), но по определённым категориям, так как у потребителей должна быть возможность выбора более дорогой продукции. Также источник сообщил о планах зафиксировать цены на сахар, как в прошлом году. Помимо этого рассматривается вопрос о поддержке хлебопёков и выделении дополнительных субсидий молочной отрасли на приобретение кормов.

Газета "Коммерсант" также сообщает, что министерства хотят убедить ретейлеров снизить предельный уровень наценок на овощи, молочные продукты и хлебобулочные изделия до 5%. По её данным, этот вопрос обсуждался 3 февраля на совещании с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.