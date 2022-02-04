НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В России могут разработать перечень продуктов с фиксированной торговой наценкой до 5%

По данным СМИ, этот вопрос обсуждался на совещании Минсельхоза, Минпромторга и ФАС. Как ожидается, в список войдут самые востребованные продукты, в том числе хлеб и молочка.

4 февраля, 00:02

© Pixabay

Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) планируют разработать перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продовольственные товары.

"По итогам совещания были достигнуты договорённости о том, что Минсельхоз и Минпромторг с ФАС будут разрабатывать перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка [до 5%], с указанием конкретных позиций: скорее всего, это будут наиболее востребованные типовые продукты, в перечень войдут, например, и хлеб, и молочка", сказал источник.

ФАС дала советы производителям по сдерживанию роста цен на сахар

ФАС дала советы производителям по сдерживанию роста цен на сахар

Отмечается, что уже сейчас планируется зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор (картошка, морковь, свёкла, капуста), но по определённым категориям, так как у потребителей должна быть возможность выбора более дорогой продукции. Также источник сообщил о планах зафиксировать цены на сахар, как в прошлом году. Помимо этого рассматривается вопрос о поддержке хлебопёков и выделении дополнительных субсидий молочной отрасли на приобретение кормов.

Газета "Коммерсант" также сообщает, что министерства хотят убедить ретейлеров снизить предельный уровень наценок на овощи, молочные продукты и хлебобулочные изделия до 5%. По её данным, этот вопрос обсуждался 3 февраля на совещании с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Финансист Шибанов назвал продукты, цены на которые могут снизиться в России в 2022 году

Финансист Шибанов назвал продукты, цены на которые могут снизиться в России в 2022 году

"В Минсельхозе подтвердили "Ъ", что считают целесообразным минимизировать торговые наценки на определённые категории продуктов в организованной торговле вплоть до нулевых до начала нового сельскохозяйственного сезона — 1 июля 2022 года", пишет издание.

Мишустин поручил ФАС максимально быстро реагировать на изменения цен на продукты

Мишустин поручил ФАС максимально быстро реагировать на изменения цен на продукты

Ранее Минпромторг и Минсельхоз объяснили, почему прямого сдерживания цен не будет.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1