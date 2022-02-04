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Дизайнер Тата Промах рассказала, как пандемия изменила модные тренды

По её словам, когда многие были вынуждены уйти на удалённый формат работы, главным трендом стал комфорт, все переоделись во что-то домашнее, приятное и красивое.

4 февраля, 03:04
<p>© Газета "Петербургский дневник" /<a href="https://www.instagram.com/tatapromakh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> tatapromakh</a></p>

© Газета "Петербургский дневник" / tatapromakh

Петербургский дизайнер, участник фестиваля уличной культуры Street Fashion Show Тата Промах рассказала о влиянии пандемии на модные тренды. В беседе с газетой "Петербургский дневник" она отметила, что в первую очередь изменилось внутреннее состояние людей, появилось желание спрятаться во что-то тёплое и уютное. Так, в гардеробе вместо платьев и туфель на высоких каблуках появились оверсайз-рубашки, худи и кроссовки.

"Когда многие были вынуждены уйти на удалённый формат работы, главным трендом стал комфорт — все переоделись во что-то домашнее, приятное и красивое. Скажем, в гардеробах появились не совсем обычные вещи: плюшевые костюмы, пиджаки, сделанные из мягкого футера", — рассказала Промах.

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По её словам, пандемия позволила дизайнерам проявить свои таланты и творческую индивидуальность: стали шить маски с принтами, надписями, менять содержание на уровне формы, например делать снуды, платки, банданы. Промах добавила, что оверсайз был в моде последние года три, но сегодня, когда все свыклись с ограничениями, модные дома рискнули предложить женственные наряды. Кроме того, Промах отметила, что уже три года держатся модные тренды на осознанность, рациональное потребление и вторичное производство.

"Даже Vogue рекомендует использовать модные стили и направления без фанатизма, не менять гардероб полностью, иметь один-два модных аксессуара, а всё остальное, что называется, "на все времена". Всё большую популярность завоёвывает секонд-хенд, и в этом нет ничего удивительного: это отличный способ не вредить окружающей среде, отыскав при этом уникальную вещь", — сказала дизайнер, отметив, что даже такие звёзды, как Джулия Робертс и Вайнона Райде, давно поддерживают этот тренд.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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