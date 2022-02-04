В Госдуме поддержали меры против немецкой медиакомпании Deutsche Welle
Здание Госдумы РФ © ТАСС / Сергей Карпухин
В нижней палате парламента напомнили, что введённые Россией ограничения являются ответным шагом на запрет вещания в Германии телеканала RT DE.
Депутаты Госдумы поддерживают меры, введённые Россией в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Об этом в своём телеграм-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жёсткими", — отметил он, добавив, что недружественные действия против Москвы не будут оставаться без внимания.
Володин напомнил, что принятые меры являются ответным шагом на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. По словам спикера Госдумы, возмущение представителей правительства и общественности ФРГ относительно запрета деятельности Deutsche Welle в России выглядит странным.
Ранее стало известно, что журналистам Deutsche Welle запретят доступ в Госдуму. Также представителям немецкой медиакомпании будет отказано в аккредитации на мероприятия нижней палаты парламента.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер. В частности, закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения.