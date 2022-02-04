В Госдуме поддержали меры против немецкой медиакомпании Deutsche Welle

В нижней палате парламента напомнили, что введённые Россией ограничения являются ответным шагом на запрет вещания в Германии телеканала RT DE.

Депутаты Госдумы поддерживают меры, введённые Россией в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Об этом в своём телеграм-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жёсткими", — отметил он, добавив, что недружественные действия против Москвы не будут оставаться без внимания.

Володин напомнил, что принятые меры являются ответным шагом на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. По словам спикера Госдумы, возмущение представителей правительства и общественности ФРГ относительно запрета деятельности Deutsche Welle в России выглядит странным.