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Регион
Опубликовано 4 февраля 2022, 05:16

В Госдуме поддержали меры против немецкой медиакомпании Deutsche Welle

Здание Госдумы РФ © ТАСС / Сергей Карпухин

Здание Госдумы РФ © ТАСС / Сергей Карпухин

В нижней палате парламента напомнили, что введённые Россией ограничения являются ответным шагом на запрет вещания в Германии телеканала RT DE.

Депутаты Госдумы поддерживают меры, введённые Россией в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Об этом в своём телеграм-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жёсткими", — отметил он, добавив, что недружественные действия против Москвы не будут оставаться без внимания.

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Володин напомнил, что принятые меры являются ответным шагом на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. По словам спикера Госдумы, возмущение представителей правительства и общественности ФРГ относительно запрета деятельности Deutsche Welle в России выглядит странным.

Ранее стало известно, что журналистам Deutsche Welle запретят доступ в Госдуму. Также представителям немецкой медиакомпании будет отказано в аккредитации на мероприятия нижней палаты парламента.

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Корпункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление о закрытии

Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер. В частности, закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения.

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Иван Косицын
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