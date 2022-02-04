Посольство РФ в США напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на обвинения в подготовке фейка
В российском диппредставительстве отметили, что не удивлены появлению нового "креативного" сценария о "подготовке" Москвы к нападению на Украину. Это свойственно США, подчеркнули в посольстве.
5 февраля 2003 года. Госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН показывает пробирку, в которой, по его словам, находятся образцы иракского оружия массового поражения. © Wikipedia
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление властей США о якобы планах Москвы снять фейковое видео для "вторжения" на Украину. В дипмиссии отметили, что не удивлены.
"Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом. Это свойственно США", — говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".
В диппредставительстве добавили, что "международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К.Пауэлла".
В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл заявил на заседании Совбеза ООН, что получил информацию о якобы имеющихся в Ираке технологиях производства химического оружия. При этом он показал пробирку, в которой, по его словам, находился образец изготовленных Багдадом средств массового уничтожения. Позднее стало известно, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ, а пробирки оказались поддельными.
Ранее представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что у властей США есть данные о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Вашингтона, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не первое подобное обещание. По словам представителя Кремля, ранее похожие сведения тоже озвучивались, но так ничего и не выходило.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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