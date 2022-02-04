Посольство РФ в США напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на обвинения в подготовке фейка

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление властей США о якобы планах Москвы снять фейковое видео для "вторжения" на Украину. В дипмиссии отметили, что не удивлены.

"Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом. Это свойственно США", — говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".

В диппредставительстве добавили, что "международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К.Пауэлла".

В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл заявил на заседании Совбеза ООН, что получил информацию о якобы имеющихся в Ираке технологиях производства химического оружия. При этом он показал пробирку, в которой, по его словам, находился образец изготовленных Багдадом средств массового уничтожения. Позднее стало известно, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ, а пробирки оказались поддельными.