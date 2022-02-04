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ООН призвала к расследованию гибели мирных жителей при ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии

Ранее власти Соединённых Штатов признали, что в ходе операции погибли три невинных человека, в том числе дети. При этом в СМИ говорилось о гораздо большем количестве жертв.

4 февраля, 01:22

Последствия операции США в сирийской деревне Атма, где был ликвидирован главарь ИГИЛ аль-Кураши © ТАСС / AP

Организация Объединённых Наций обеспокоена сообщениями о жертвах среди гражданских в ходе операции военных США по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"В деле определения ответственности за жертвы [в результате] данной атаки, конечно, важно будет провести расследование", сказал Хак на брифинге.

Пентагон: США не планируют расследовать гибель гражданских при ликвидации главаря ИГИЛ

Пентагон: США не планируют расследовать гибель гражданских при ликвидации главаря ИГИЛ

Он добавил, что ООН поддерживает борьбу с участниками группировки ИГИЛ, однако "важно будет провести расследование" гибели мирных жителей в ходе операции. Хак подчеркнул, что ООН призывает все стороны предпринимать все необходимые меры для защиты гражданских лиц, а также гражданской инфраструктуры в соответствии с обязательствами в рамках международного гуманитарного права.

Пентагон показал фото дома, где был ликвидирован главарь ИГИЛ с женой и детьми

Пентагон показал фото дома, где был ликвидирован главарь ИГИЛ с женой и детьми

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил об уничтожении главаря ИГИЛ. Американский лидер похвастался, что потерь среди граждан Соединённых Штатов, принимавших участие в операции, нет. При этом, по данным агентства Associated Press, при атаке было убито не менее 13 человек, включая шестерых детей и четырёх женщин. Затем в Белом доме признались, что среди погибших действительно есть несовершеннолетние.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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