ООН призвала к расследованию гибели мирных жителей при ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии

Организация Объединённых Наций обеспокоена сообщениями о жертвах среди гражданских в ходе операции военных США по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"В деле определения ответственности за жертвы [в результате] данной атаки, конечно, важно будет провести расследование", — сказал Хак на брифинге.

Он добавил, что ООН поддерживает борьбу с участниками группировки ИГИЛ, однако "важно будет провести расследование" гибели мирных жителей в ходе операции. Хак подчеркнул, что ООН призывает все стороны предпринимать все необходимые меры для защиты гражданских лиц, а также гражданской инфраструктуры в соответствии с обязательствами в рамках международного гуманитарного права.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил об уничтожении главаря ИГИЛ. Американский лидер похвастался, что потерь среди граждан Соединённых Штатов, принимавших участие в операции, нет. При этом, по данным агентства Associated Press, при атаке было убито не менее 13 человек, включая шестерых детей и четырёх женщин. Затем в Белом доме признались, что среди погибших действительно есть несовершеннолетние.