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В ВОЗ заявили о шансе Европы взять распространение коронавируса под контроль

Глава европейского бюро организации Ханс Клюге отметил, что достичь этого можно, соблюдая ряд условий. Так, крайне необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию от ковида.

4 февраля, 01:07

© Pixabay

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что у стран Европы есть возможность взять распространение CoViD-19 под контроль. Его слова приводятся на сайте организации.

Как отметил Клюге, достичь этого возможно за счёт высоких показателей вакцинации, "благоприятной сезонной паузы по мере выхода из зимы" и особенностей омикрон-штамма.

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По словам представителя ВОЗ, благодаря этому в Европе наступит "длительный период спокойствия" и люди будут лучше защищены от новых вспышек коронавируса даже при появлении более опасного штамма.

"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир", — подчеркнул Клюге.

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Глава европейского бюро ВОЗ добавил, что достичь этого можно, соблюдая ряд условий. Так, крайне необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию от ковида. Кроме того, он призвал сосредоточиться на защите наиболее уязвимых слоёв населения и усилить эпидемиологический надзор для выявления новых штаммов коронавируса.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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