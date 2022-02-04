Science: Учёные нашли в Нидерландах особо заразный штамм ВИЧ
Подробный анализ показал, что VB-вариант, по-видимому, появился в стране ещё в конце 1980-х годов. В 2000-х он распространялся быстрее других вариантов, но с 2010-х годов начал исчезать.
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Учёные обнаружили в Нидерландах особо заразный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Статья исследователей опубликована в журнале Science.
Учёные под руководством профессора Кристофа Фрейзера из Института больших данных Оксфордского университета нашли мутацию в ходе анализа образцов крови ВИЧ-инфицированных жителей Европы и Уганды. У 17 из них был выявлен ранее неизвестный вариант, получивший название VB. 15 заражённых оказались жителями Нидерландов, поэтому эксперты дополнительно изучили пробы, взятые у 6700 ВИЧ-положительных голландцев. У 92 из них был обнаружен VB-штамм.
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По словам исследователей, вирусная нагрузка у инфицированных VB-вариантом в несколько раз выше, чем у заражённых уже известными штаммами вируса. Помимо этого у них больше вероятность развития СПИДа и передачи инфекции. Однако антиретровирусная терапия оказывает положительный эффект.
Дальнейший анализ показал, что VB-вариант, по-видимому, появился в Нидерландах ещё в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В 2000-х он распространялся быстрее других вариантов ВИЧ, но с 2010-х годов начал исчезать.
Ранее Лайф писал, что у ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию ковида за девять месяцев болезни.
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