В Минске заявили, что нарушивший границу Белоруссии украинский дрон сделал 228 фото

Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник сделал более 200 фотографий территории республики. Об этом рассказал начальник управления технических экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Сергей Шука.

"Чтобы осуществлять съёмку, на фюзеляже беспилотного летательного аппарата была закреплена фототехника с объективом широкоугольного действия. В рамках проведения компьютерно-технической экспертизы была исследована память фотоаппаратуры. В результате установлено более 200 снимков, содержащих изображение местности", — уточнил Шука в эфире телеканала "Беларусь-1", добавив, что особое внимание беспилотник уделил фотографированию Брестского полигона.

В эфире канала заявили, что благодаря экспертизе дрона удалось установить его маршрут с территории Украины: аппарат был запрограммирован так, чтобы на своём пути делать примерно по одной фотографии местности в 15 секунд. Отмечается, что всего над Белоруссией беспилотник летал в течение 50 минут и сделал 228 снимков.

Ранее МИД республики заявил послу Незалежной протест в связи с запуском беспилотника с украинской стороны для разведки. Уточнялось, что дрон 24 января незаконно пересёк государственную границу страны. В итоге аппарат принудительно посадили. Эксперты изучили данные бортовой аппаратуры и сделали вывод, что воздушное судно было запущено с территории Украины, а целью его полёта была нелегальная разведка над военным полигоном Брестский. В МИД Белоруссии подчеркнули, что действия Киева намеренно провоцируют эскалацию обстановки и подрывают двусторонний диалог стран. Минобороны республики сообщило, что вызвало военного атташе Украины из-за участившихся случаев нарушения границы.