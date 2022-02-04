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Президент Бразилии Болсонару оценил сообщения о попытках США сорвать его визит в Москву

Политик отметил, что также с удовольствием приедет в Вашингтон, если американский коллега Джо Байден пригласит его. Бразильский лидер добавил, что ему удаётся со всеми найти общий язык.

4 февраля, 01:12
<p>Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © ТАСС / Zuma

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал информацию СМИ о давлении на него со стороны Вашингтона в связи с подготовкой визита в Москву в середине февраля. Политик отметил, что со всеми "хорошо ладит".

"Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только [президент США] Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США", — заявил Болсонару в ответ на просьбу журналиста прокомментировать появившуюся недавно в местной прессе информацию о давлении со стороны американских властей.

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Как стало известно в пятницу, Болсонару посетит Москву с визитом 14–17 февраля.

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Ранее издание Folha de Sao Paulo сообщило, что США добиваются отмены визита президента Бразилии в Россию и оказывают на него давление на фоне напряжённости вокруг Украины. Сенатор Владимир Джабаров, комментируя эту публикацию, назвал действия Вашингтона безобразным фактом. Он подчеркнул, что если президент Бразилии выполнит требование американцев и отменит поездку, то его позиции не усилятся ни в мире, ни внутри его страны.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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