Президент Бразилии Болсонару оценил сообщения о попытках США сорвать его визит в Москву

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал информацию СМИ о давлении на него со стороны Вашингтона в связи с подготовкой визита в Москву в середине февраля. Политик отметил, что со всеми "хорошо ладит".

"Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только [президент США] Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США", — заявил Болсонару в ответ на просьбу журналиста прокомментировать появившуюся недавно в местной прессе информацию о давлении со стороны американских властей.

Как стало известно в пятницу, Болсонару посетит Москву с визитом 14–17 февраля.