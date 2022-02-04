США ввели визовые санкции против граждан Белоруссии за деятельность "против диссидентов"

США ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии за их деятельность за рубежом, "направленную против диссидентов". Об этом сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. По его словам, речь идёт о визовых ограничениях.

"Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", — сказал Блинкен.

Глава американской дипломатии добавил, что Вашингтон осуждает любую подобную деятельность, в том числе "попытки насильно вернуть в страну" белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио.

Имена и информация о лицах, против которых были введены американские рестрикции, в документе, распространённом Госдепом, не приводятся.