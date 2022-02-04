США ввели визовые санкции против граждан Белоруссии за деятельность "против диссидентов"
Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что Вашингтон осуждает любую подобную деятельность, в том числе "попытки насильно вернуть в страну" легкоатлетку Кристину Тимановскую во время Олимпиады в Токио.
Посольство США в Белоруссии. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
США ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии за их деятельность за рубежом, "направленную против диссидентов". Об этом сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. По его словам, речь идёт о визовых ограничениях.
"Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", — сказал Блинкен.
Глава американской дипломатии добавил, что Вашингтон осуждает любую подобную деятельность, в том числе "попытки насильно вернуть в страну" белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио.
Имена и информация о лицах, против которых были введены американские рестрикции, в документе, распространённом Госдепом, не приводятся.
Напомним, в августе 2021 года тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на дистанцию 200 метров. Сама Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа она прилетела в Варшаву.
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