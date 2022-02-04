Главком ВСУ Залужный заявил, что у Киева нет планов по военной операции в Крыму и Донбассе
По словам украинского военачальника, никаких распоряжений и разговоров на эту тему не было. Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев сейчас не может "решить вопрос" с Крымом военным методом.
Украинские военные © ТАСС / EPA
Власти Украины не разрабатывали планов по вторжению в Крым, а также в ДНР и ЛНР. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Никаких распоряжений касательно планирования операции по вхождению на временно оккупированные территории Донецка и Луганска или временно оккупированного Крыма, таких разговоров не было и планов не разрабатывалось", — сказал Залужный в эфире телеканала "1+1".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает попытки Украины посягнуть на Крым. По словам представителя Кремля, это возможно в будущем, учитывая националистически настроенные элементы, в том числе в руководстве Незалежной.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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