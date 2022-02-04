Главком ВСУ Залужный заявил, что у Киева нет планов по военной операции в Крыму и Донбассе

Власти Украины не разрабатывали планов по вторжению в Крым, а также в ДНР и ЛНР. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Никаких распоряжений касательно планирования операции по вхождению на временно оккупированные территории Донецка и Луганска или временно оккупированного Крыма, таких разговоров не было и планов не разрабатывалось", — сказал Залужный в эфире телеканала "1+1".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает попытки Украины посягнуть на Крым. По словам представителя Кремля, это возможно в будущем, учитывая националистически настроенные элементы, в том числе в руководстве Незалежной.