НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Главком ВСУ Залужный заявил, что у Киева нет планов по военной операции в Крыму и Донбассе

По словам украинского военачальника, никаких распоряжений и разговоров на эту тему не было. Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев сейчас не может "решить вопрос" с Крымом военным методом.

4 февраля, 01:02

Украинские военные © ТАСС / EPA

Власти Украины не разрабатывали планов по вторжению в Крым, а также в ДНР и ЛНР. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Никаких распоряжений касательно планирования операции по вхождению на временно оккупированные территории Донецка и Луганска или временно оккупированного Крыма, таких разговоров не было и планов не разрабатывалось", сказал Залужный в эфире телеканала "1+1".

Секретарь СНБО Данилов: Украина сейчас не может "решить вопрос" с Крымом военным методом

Секретарь СНБО Данилов: Украина сейчас не может "решить вопрос" с Крымом военным методом

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает попытки Украины посягнуть на Крым. По словам представителя Кремля, это возможно в будущем, учитывая националистически настроенные элементы, в том числе в руководстве Незалежной.

Кровь и пепел: Когда Украина решится на штурм и почему это будет неожиданно

Кровь и пепел: Когда Украина решится на штурм и почему это будет неожиданно

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1