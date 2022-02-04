Цена российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила 93 доллара за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 3 февраля превысила 93 доллара за баррель. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus, такой показатель достигнут впервые с октября 2014 года.

Отмечается, что Urals растёт вслед за нефтью марки Brent, стоимость которой впервые за семь лет превысила 91 доллар за баррель.

Urals начала преодолевать семилетние максимумы в середине января, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) цена российской нефти поднялась выше $86 за баррель. 3 февраля её стоимость в этом регионе составила уже $93,19 за баррель. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) цена чёрного золота на закрытии торгов достигла $90,46 за баррель.

При этом Urals по-прежнему торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, индекс которого рассчитывает Argus. Так, 3 февраля дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил $0,4 за баррель, а на северо-западе Европы — $3,13 за баррель.

В бюджете России базовая цена Urals на 2022 год определена на уровне $44,2 за баррель. От того, выше или ниже действительная цена сырья, зависят действия Минфина — продаёт ли он или покупает валюту в соответствии с бюджетным правилом.