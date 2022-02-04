Павел Дуров заподозрил WhatsApp в намеренном внедрении уязвимостей
По его словам, каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают в мессенджере новую проблему безопасности. Сложно представить, чтобы команда WhatsApp была столь некомпетентна, подчеркнул Дуров.
Павел Дуров © Instagram / durov
Основатель Telegram Павел Дуров вновь раскритиковал популярный мессенджер WhatsApp за его небезопасность. Предприниматель отметил, что хакеры на протяжении нескольких лет могли получать доступ к сообщениям пользователей WhatsApp.
"С момента создания WhatsApp вряд ли был момент, когда он был безопасным: каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают новую проблему безопасности в приложении", — написал бизнесмен в своём телеграм-канале, комментируя публикацию журнала Forbes, где утверждается, что инвестор "Фейсбука" Питер Тиль тайно финансировал стартап, способный взломать WhatsApp.
По словам Дурова, в мессенджере компании Meta часто обнаруживаются новые проблемы безопасности и "со времени создания WhatsApp почти не было момента, когда он был бы безопасным". Основатель мессенджера Telegram подчеркнул, что за два года с того дня, когда он обратил внимание на эту проблему, ничего не изменилось. Сложно представить, чтобы команда WhatsApp была столь некомпетентна, подытожил Дуров.
Российский бизнесмен не впервые критикует WhatsApp. Ранее он заявил, что доверять мессенджеру не стоит, так как там не шифруются резервные копии.
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