Павел Дуров заподозрил WhatsApp в намеренном внедрении уязвимостей

"С момента создания WhatsApp вряд ли был момент, когда он был безопасным: каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают новую проблему безопасности в приложении", — написал бизнесмен в своём телеграм-канале, комментируя публикацию журнала Forbes, где утверждается, что инвестор "Фейсбука" Питер Тиль тайно финансировал стартап, способный взломать WhatsApp.

По словам Дурова, в мессенджере компании Meta часто обнаруживаются новые проблемы безопасности и "со времени создания WhatsApp почти не было момента, когда он был бы безопасным". Основатель мессенджера Telegram подчеркнул, что за два года с того дня, когда он обратил внимание на эту проблему, ничего не изменилось. Сложно представить, чтобы команда WhatsApp была столь некомпетентна, подытожил Дуров.