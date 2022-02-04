На Камчатке нашли двух пропавших девочек 8 и 11 лет
Несовершеннолетние накануне ушли на прогулку из дома в микрорайоне Северо-Восток Петропавловска-Камчатского, был объявлен розыск. Подробности инцидента пока не известны.
Виды Петропавловска-Камчатского © Pixabay
Две девочки, которые в четверг, 3 февраля, пропали на Камчатке, нашлись. С ними всё в порядке, они живы и здоровы. Об этом сообщили в УМВД по Камчатскому краю.
Девочки 8 и 11 лет накануне ушли на прогулку из дома в микрорайоне Северо-Восток Петропавловска-Камчатского, был объявлен розыск.
Ненужный ребёнок: Куда исчезла 15-летняя школьница, которую ищут третью неделю в Волгоградской области
"По ориентировке — найдены, живы-здоровы", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
При этом другие подробности инцидента пока не уточняются.
Комментариев: 0