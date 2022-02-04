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На Камчатке нашли двух пропавших девочек 8 и 11 лет

Несовершеннолетние накануне ушли на прогулку из дома в микрорайоне Северо-Восток Петропавловска-Камчатского, был объявлен розыск. Подробности инцидента пока не известны.

4 февраля, 02:51

Виды Петропавловска-Камчатского © Pixabay

Две девочки, которые в четверг, 3 февраля, пропали на Камчатке, нашлись. С ними всё в порядке, они живы и здоровы. Об этом сообщили в УМВД по Камчатскому краю.

Девочки 8 и 11 лет накануне ушли на прогулку из дома в микрорайоне Северо-Восток Петропавловска-Камчатского, был объявлен розыск.

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"По ориентировке — найдены, живы-здоровы", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.

При этом другие подробности инцидента пока не уточняются.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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