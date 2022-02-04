Врач Свифт оценила сроки заражения "омикроном" для переболевших другими штаммами ковида
По словам американского специалиста, традиционно считается, что у перенёсших коронавирус защита от повторного заражения действует на протяжении трёх месяцев. Однако омикрон-вариант изменил ситуацию.
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Перенёсшие коронавирус рискуют заразиться омикрон-штаммом уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от ковида в клинике Mayo Мелани Свифт.
"По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения CoViD-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев", — уточнила медик.
По словам Свифт, традиционно считается, что у переболевших коронавирусом защита от повторного заражения действует на протяжении трёх месяцев. Однако с появлением омикрон-штамма стали чаще наблюдаться случаи повторного заболевания менее чем через 90 дней. Также специалист заметила, что после трёх месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех — независимо от штамма, который они перенесли до этого.
Ранее врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала, что при заражении "омикроном" меняется состав крови. При этом эксперт отметила, что всё индивидуально: у одних могут наблюдаться определённые последствия, а у других их может и не быть вовсе.
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