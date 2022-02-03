Ненужный ребёнок: Куда исчезла 15-летняя школьница, которую ищут третью неделю в Волгоградской области Девочка ушла из дома рано утром, чтобы успеть на уроки, но в классе она так и не появилась. На вторые сутки поисков был найден её дневник, в котором она жаловалась на свою жизнь. 3 февраля, 16:39 Айлита Ли. Фото © Pexels / Dmitriy Ganin, Matgs.ucoz.net

Тихая, спокойная девочка живёт вместе с 80-летней бабушкой в селе Волгоградской области. Тут нет Интернета, в школу ходят всего 20 человек, соседи потихоньку спиваются, а вокруг пустырь и страшный холод. Поэтому каждый день 15-летней Айлиты Ли похож на предыдущий: утром в школу, а затем быстрее домой, иначе бабушка будет переживать. Мама оставила дочь помогать по хозяйству, а сама переехала в город, забрав с собой старшего сына. И теперь единственное, что остается девочке из развлечений, — это писать дневник о том, как медленно здесь тянется время. В нём она однажды признаётся, что лучше будет уйти в Меловые горы на съедение хищникам, чем жить вот так. Эта запись станет роковой, когда 13 января Айлита не вернётся домой. Поиски не прекращаются и по сей день, но надежда найти её живой почти угасла. По факту исчезновения школьницы было заведено уголовное дело по статье "Убийство", а председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль поиски Айлиты.

Объявление о пропаже Айлиты Ли. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт", Волгоград

Что произошло в день пропажи

В четверг Айлита позавтракала, собрала рюкзак и пошла в школу — ничего необычного, однако в классе девочка так и не появилась. По камерам наблюдения и словам очевидцев удалось проследить её путь, который действительно оказался куда более странным, чем предполагали ранее. Утром она прошла мимо магазина, где поздоровалась с водителем, который привёз свежий хлеб. Затем на пороге школы она поприветствовала сторожа, но не стала входить внутрь. Вместо этого пропавшая пошла к сельскому клубу, зашла в уличный туалет и оставила там свой рюкзак. Позже станет известно, что никаких учебников внутри не было — только тот злополучный дневник и несколько личных вещей. Затем Айлита вернётся обратно к магазину, снова поздоровается с водителем, после чего девочка словно проваливается сквозь землю.

Айлита Ли. Фото © Matgs.ucoz.net

Причём своё исчезновение школьница словно спланировала заранее. Для этого она избавилась от сим-карты бабушки, чтобы до неё никто не дозвонился и сама пенсионерка не смогла узнать о пропаже внучки. Но единственное, чего Айлита не учла, — это погода. В тот день был сильный ветер со снегопадом, а ночью температура воздуха опустилась ниже 25 градусов. Местные боятся, что девочка могла замёрзнуть насмерть, ведь даже самая тёплая куртка не спасёт от такого мороза.

Ребёнок, который был предоставлен самому себе

Айлита фактически росла без отца, который в 2007 году уехал в Новосибирск на заработки. Там он переезжал с одной съёмной квартиры на другую, а вскоре и вовсе исчез. Сейчас он числится без вести пропавшим. Тогда добытчиком в семье стала мама. Женщина устроилась санитаркой в больнице и сняла жильё в городе вместе со старшим сыном Андреем. Перед исчезновением Айлита приезжала к ним в гости, пока у неё были каникулы. Вот оно — долгожданное воссоединение семьи, но уже 10 января ей пришлось вернуться в заброшенное село.

Скриншот страницы Айлиты в социальных сетях © VK

Школьница чувствовала себя ужасно одиноко, а бедственное положение семьи угнетало её ещё больше. В магазине постоянно приходилось брать в долг, бабушкин дом разваливался по частям, а вся одежда была подарена местными жителями. Старая, уже сильно поношенная, часто не по размеру — но зато зимой не так холодно, пыталась себя успокоить Айлита. Но разве о такой жизни мечтает 15-летний подросток? В социальной сети девочка напоследок написала: "Впечатляет, как, оказывается, можно долго жить в этом грёбаном мире..."

Удивительные подробности также раскрыл бывший сожитель мамы Айлиты. По его словам, Сурия Курбанова вступила в секту "Свидетелей Иеговы"*, когда переехала в город. Они помогали ей деньгами, поэтому женщина не хотела слушать, насколько это может быть опасно. Впрочем, переезд стал также и причиной расставания пары. Когда Станислав приехал к своей возлюбленной в город, у неё уже был роман с другим мужчиной.

Версия экстрасенсов как единственная зацепка?

Тем временем мама и бабушка Айлиты отказываются проходить полиграф, но зато охотно верят экстрасенсам. Женщины уверяли следователей, что их девочку похитили и она ещё жива. Они даже указали более точные данные, назвав имя преступника и улицу, на которой он живёт. Согласно их описанию, это 40-летний мужчина с кудрявыми волосами и у него уже есть судимость. Похититель якобы запер школьницу в багажнике серебристой машины, которая стоит около красного дома. Как и следовало ожидать, подобные предсказания оказались полной глупостью. Поисковые отряды обошли все ближайшие поселения, леса и озёра, а следователи опросили каждого местного жителя. Также были задействованы квадрокоптеры, легкомоторные самолёты и снегоходы — но несмотря на все усилия, так и не удалось найти ни одной зацепки, которая могла бы указать на местоположение Айлиты. Поэтому было принято решение продолжить поиски только в информационном режиме.

Плачущая мама и школьная фотография Айлиты. Кадры из видео © YouTube / "Россия-1"

Маму Айлиты также приглашали принять участие в программе на ТВ, надеясь, что это поспособствует поиску её дочери. Однако женщина и здесь отказалась. Журналистам удалось лишь тайком снять Сурию, которая в слезах возмущалась, почему её ребёнка до сих пор не могут найти. "Я уже просто устала. У меня помимо дочери ещё сын есть, мама есть. Это же не иголка в стоге сена — столько искать и не найти. Я верю, что она жива", — заявила женщина. Сейчас Сурия забрала свою мать в город, поскольку сельчане ополчились на семью, которая не уследила за школьницей.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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