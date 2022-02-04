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Травматолог Зорин объяснил, как избежать "ватрушечных" травм

Специалист отметил, что места для катания не должны выходить на реки или озёра, а также проезжую часть. Кроме того, важно не пренебрегать защитой.

4 февраля, 03:16

© ТАСС / Станислав Красильников

В зимнее время года дети чаще всего получают травмы из-за спортивно-развлекательных мероприятий, например во время катания на коньках или ватрушках. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал руководитель Федерального центра детской травматологии НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Вячеслав Зорин.

"Если мы говорим о так называемых ватрушечных травмах, то здесь чаще всего возникают повреждения позвоночного столба. И, вообще, ребёнок, катаясь на снаряде, который является неуправляемым, может получить травмы совершенно различной локализации, и они могут быть довольно серьёзными и угрожать жизни", отметил травматолог.

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Специалист добавил, что ушибы, растяжения и нетяжёлые переломы возникают, как правило, при поскальзываниях и падениях. Основной причиной травм является недосмотр взрослых и неправильный контроль за ребёнком, пояснил медик.

"Места для катания не должны выходить на реки или озёра, а также проезжую часть. Если мы выходим на каток, нужно проверить амуницию, которая должна быть хорошо подогнана, не пренебрегать защитой — наколенниками и шлемами. Но если падения всё-таки избежать не удалось, необходимо постараться упасть на бок, самое безопасное падение — в позе эмбриона. То есть поджав конечности к себе и немного отклонив голову", — заключил врач.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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