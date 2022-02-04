Отряд из шести российских десантных кораблей прибыл в порт Тартус в Сирии
Экипажи военных судов приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм, сообщили в Минобороны РФ.
Большой десантный корабль "Петр Моргунов". © ТАСС / Лев Федосеев
Отряд десантных кораблей Балтийского и Северного флотов прибыл на базу Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Тартус на западе Сирии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что отряд из шести больших десантных кораблей "Пётр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королёв", "Минск" и "Калининград" завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учений под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.
"В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм на пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море", — заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что российские военные корабли могут встать на стоянку или ремонт, а также пополнять запасы и восстановить техническую готовность.
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