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Отряд из шести российских десантных кораблей прибыл в порт Тартус в Сирии

Экипажи военных судов приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм, сообщили в Минобороны РФ.

4 февраля, 03:47

Большой десантный корабль "Петр Моргунов". © ТАСС / Лев Федосеев

Отряд десантных кораблей Балтийского и Северного флотов прибыл на базу Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Тартус на западе Сирии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что отряд из шести больших десантных кораблей "Пётр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королёв", "Минск" и "Калининград" завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учений под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

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"В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм на пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море", — заявили в Минобороны РФ.

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Уточняется, что российские военные корабли могут встать на стоянку или ремонт, а также пополнять запасы и восстановить техническую готовность.

Ранее Лайф сообщал, что учения ВМФ РФ перенесут за пределы экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать рыбакам.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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