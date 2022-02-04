В Мурино жильцы дома пожаловались на голого соседа, который угрожает изнасилованием
По их словам, у мужчины проблемы с психикой, он разговаривает сам с собой. Однако найти на него управу пока не получилось. Тем временем одна девушка из-за страха уже второй месяц живёт у друзей.
В Мурино неадекватный мужчина терроризирует соседей нудизмом. Кадр видео © VK / ЖК "Ромашки"
Жильцы многоэтажного дома в городе Мурино (Ленинградская область) пожаловались на соседа, который терроризирует их истошными криками и угрозами изнасиловать. При этом он гуляет по подъезду голым.
Видео с похождениями жильца с 13-го этажа соседи опубликовали в группе "ЖК "Ромашки" Девяткино" во "ВКонтакте". Соседи говорят, что у мужчины проблемы с психикой, он разговаривает сам с собой. Однако найти на него управу пока не получилось.
"Неоднократно домогался и угрожал насилием сексуального характера девушке, живущей по соседству (заявление в полицию было написано), она уже второй месяц живёт у друзей, так как ей страшно столкнуться с ним", — цитирует соседей kp.ru.
По их словам, буйного жильца уже отправляли в психбольницу, однако он сбежал оттуда спустя сутки.
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