В Мурино жильцы дома пожаловались на голого соседа, который угрожает изнасилованием

Жильцы многоэтажного дома в городе Мурино (Ленинградская область) пожаловались на соседа, который терроризирует их истошными криками и угрозами изнасиловать. При этом он гуляет по подъезду голым.

Видео с похождениями жильца с 13-го этажа соседи опубликовали в группе "ЖК "Ромашки" Девяткино" во "ВКонтакте". Соседи говорят, что у мужчины проблемы с психикой, он разговаривает сам с собой. Однако найти на него управу пока не получилось.

"Неоднократно домогался и угрожал насилием сексуального характера девушке, живущей по соседству (заявление в полицию было написано), она уже второй месяц живёт у друзей, так как ей страшно столкнуться с ним", — цитирует соседей kp.ru.