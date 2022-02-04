РИА: Бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолётом с ракетами обратного старта
По словам источника в авиастроительной отрасли, ракеты класса "воздух — воздух" по целеуказанию хвостовой РЛС самолёта смогут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся "за спиной".
Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М. Фото © "Ростех" / Объединённая авиастроительная корпорация
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолётом с ракетами обратного старта — они способны перехватывать цели, находящиеся у него "за спиной". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.
"На первом вновь изготовленном Ту-160М установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, которая позволит самолёту применять для самообороны от ракет "воздух — воздух", "земля — воздух" и истребителей ракеты так называемого обратного старта", — рассказал источник.
По его словам, ракеты класса "воздух — воздух" по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика смогут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся "за спиной" у Ту-160М. Также источник отметил, что применение РЛС заднего обзора на тяжёлых бомбардировщиках целесообразнее всего, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику.
Программа воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике была развёрнута по решению президента России Владимира Путина. Выпуском данных самолётов занимается Казанский авиационный завод (филиал ПАО "Туполев").
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