РИА: Бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолётом с ракетами обратного старта

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолётом с ракетами обратного старта — они способны перехватывать цели, находящиеся у него "за спиной". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

"На первом вновь изготовленном Ту-160М установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, которая позволит самолёту применять для самообороны от ракет "воздух — воздух", "земля — воздух" и истребителей ракеты так называемого обратного старта", — рассказал источник.

По его словам, ракеты класса "воздух — воздух" по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика смогут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся "за спиной" у Ту-160М. Также источник отметил, что применение РЛС заднего обзора на тяжёлых бомбардировщиках целесообразнее всего, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику.

Программа воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике была развёрнута по решению президента России Владимира Путина. Выпуском данных самолётов занимается Казанский авиационный завод (филиал ПАО "Туполев").