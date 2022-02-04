"Грех на душу берёте": Суд арестовал каратиста Живодёра из Омска, пытавшегося кулаками "успокоить" малыша

В Омске суд заключил под стражу каратиста Павла Живодёра, обвиняемого в истязании девятимесячного ребёнка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Следствие и суд мотивировали своё решение тем, что Павел Живодёр обвиняется в совершении тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей жестокости", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод, что, находясь на свободе, он может помешать расследованию и скрыться. Также там отметили, что Живодёр в ходе допроса признал вину, но в суде, возражая против ареста, заявил, что спас жизнь ребёнку.

Тем временем телеграм-канал SHOT опубликовал видео с мужчиной из суда. На кадрах Живодёр призывает его не снимать, а также экспрессивно кричит в камеру: "Грех на душу берёте".