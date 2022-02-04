"Грех на душу берёте": Суд арестовал каратиста Живодёра из Омска, пытавшегося кулаками "успокоить" малыша
Следствие и суд посчитали, что, находясь на свободе, он может помешать расследованию и скрыться. В СК добавили, что на допросе мужчина признал вину, но в суде заявил, что якобы спас ребёнку жизнь.
Арестованный по обвинению в избиении ребёнка каратист Павел Живодёр © Сайт СУ СКР по Омской области
В Омске суд заключил под стражу каратиста Павла Живодёра, обвиняемого в истязании девятимесячного ребёнка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"Следствие и суд мотивировали своё решение тем, что Павел Живодёр обвиняется в совершении тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей жестокости", — говорится в сообщении.
В СК добавили, что характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод, что, находясь на свободе, он может помешать расследованию и скрыться. Также там отметили, что Живодёр в ходе допроса признал вину, но в суде, возражая против ареста, заявил, что спас жизнь ребёнку.
Тем временем телеграм-канал SHOT опубликовал видео с мужчиной из суда. На кадрах Живодёр призывает его не снимать, а также экспрессивно кричит в камеру: "Грех на душу берёте".
Каратист Павел Живодёр из Омска, обвиняемый в избиении девятимесячного ребёнка © SHOT
Напомним, ранее против мужчины возбудили уголовное дело по факту избиения девятимесячного ребёнка своей сожительницы. Сообщалось, что сам Павел Живодёр пытался объяснить травмы малыша "приступом судорог". Якобы он избил ребёнка, так как хотел его "успокоить".
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