Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире Олимпиады в Пекине

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине. За свой прокат они набрали 85,05 балла и принесли команде России девять очков.

Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,56 балла и 10 очков), на третьем расположился итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83 и 8 очков). После двух видов программы Россия идёт второй с 17 очками. Лидируют США с 20, на третьем месте — Италия с 14. Следом на лёд выйдут парники. Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.